Получение второго высшего образования в медвузах предложили сделать бесплатным

Депутат Госдумы Василий Власов в обращении на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

В своем обращении депутат отметил дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно остро наблюдается в небольших населенных пунктах.

На фоне этой проблемы, как считает Власов, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.

«Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», – передает RT текст обращения.

Напомним, в июне в Госдуме пообещали работать над решением проблем медиков.