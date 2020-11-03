Получение второго высшего образования в медвузах предложили сделать бесплатным

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Проблема гей-браков сближает эстонцев с Россией

Эстонское общество по отношению к гей-бракам пошло наперекор Европе Petros Karadjias/AP/ТАСС
Вслед за Россией и Эстония, похоже, внесет в свою конституцию положение о том, что брак – это союз только мужчины и женщины, а не гомосексуалистов. Проблема гей-браков вызвала настоящую склоку среди эстонских политиков и решение о проведении референдума. Кроме того, жители Эстонии возмущаются по поводу внедряемого в детских садах «сексуального воспитания». Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей - до 100 тысяч человек, что для Польши очень много - лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...

Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...
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Почему поляки взбунтовались

Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Получение второго высшего образования в медвузах предложили сделать бесплатным

    3 ноября 2020, 09:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Госдумы Василий Власов в обращении на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова предложил предоставить гражданам возможность бесплатно получить второе высшее образование при поступлении на медицинские специальности.

    В своем обращении депутат отметил дефицит квалифицированных медицинских кадров, который особенно остро наблюдается в небольших населенных пунктах.

    На фоне этой проблемы, как считает Власов, государство должно разработать дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.

    «Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», – передает RT текст обращения.

    Напомним, в июне в Госдуме пообещали работать над решением проблем медиков.


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