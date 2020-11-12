Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

Российский лидер Владимир Путин 11 ноября провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы общаемся с нашими армянскими коллегами: вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном, я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном», – цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, сам он провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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