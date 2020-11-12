Назван мотив убийства осужденного в новосибирской колонии

Убийство в новосибирской исправительной колонии №13 в Убинском районе произошло из-за личного конфликта между заключенными, сообщили в пресс-службе регионального главного управления ФСИН.

«На почве личных неприязненных отношений между осужденными возник конфликт, в ходе которого одному из осужденных нанесены травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудниками учреждения на место происшествия была незамедлительно вызвана бригада скорой медицинской помощи, а также сотрудники правоохранительных органов. По данному факту проводится проверка», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также в управлении опровергли сообщения о том, что в колонии якобы произошел бунт. «Данная информация не соответствует действительности. В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме», – подчеркнули в ГУ ФСИН.

Между тем прокуратура Новосибирской области начала проверку в связи с убийством осужденного в колонии. «На место происшествия выехал куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района», – пояснили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что прокуроры на месте организовали работу следственно-оперативной группы из сотрудников СК и ГУ МВД по области. Проведен осмотр места происшествия, тела, освидетельствование осужденных, изъяты образцы одежды и крови.

«Старший следователь Барабинского межрайонного следственного отдела регионального СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – пояснили в прокуратуре.

Кроме того, сотрудник прокуратуры проводит обход учреждения и принимает осужденных.

Напомним, в ИК-13 в селе Раисино Убинского района Новосибирской области убили 39-летнего осужденного. Тело мужчины с признаками насильственной смерти – множественными гематомами и ссадинами в области головы – нашли поздно вечером 11 ноября в мусоросборнике промышленной зоны колонии.