Мужчина убил топором жену в торговом центре в Ленобласти В новосибирской колонии особого режима убили заключенного 12 ноября 2020, 09:03 Текст: Дмитрий Зубарев

В Новосибирской колонии особого режима ФКУ ИК-13 погиб 39-летний заключенный, по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила областная прокуратура. Следователи осмотрели место происшествие и тело, провели освидетельствование осужденных, изъяли образцы одежды и крови. «На место происшествия выехал Куйбышевский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и прокурор Убинского района», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

