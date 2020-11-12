Рубль вырос к доллару Рубль снизился к доллару 12 ноября 2020, 10:19 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,29%, до 77,36 руб., курс евро – на 0,14%, до 90,53 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.10 курс доллара находился на уровне 77,235 руб. (+0,13%), евро рос до 90,88 руб. (+0,08%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

