Познер заявил о возможности зарождения нового фашизма в Америке

Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что опасается зарождения некой формы фашизма в США, так как для этого существуют предпосылки.

Познер на своем сайте ответил на вопрос о том, какие, на его взгляд, серьезные перемены могут произойти в США, которые выведут их «на качественно новый уровень развития», и что может обернуть развитие этой страны вспять.

«Первое, я бы хотел, чтобы отменили коллегию выборщиков. Все-таки демократия – это когда народ прямым путем выбирает тех или того, кто управляет этим самым народом», – сказал телеведущий.

Во-вторых, он бы хотел увидеть «третью партию»: «По сути дела Советский Союз обвиняли в том, что это однопартийная система, и Китай – это однопартийная система, ну вот в Америке двухпартийная система, немногим лучше, уверяю вас. Я бы хотел видеть реальную третью, четвертую и пятую партию, как это бывает в Европе».

«Еще я вспоминаю одну книгу, написанную, по-моему, в тридцатых годах, написал ее Синклер Льюис и называлась она по-английски It Can't Happen Here («У нас это невозможно»). Эта книга о том, как в Америке возникает фашизм. И я очень этого опасаюсь. Это не гитлеровский фашизм, это другое, но это фашизм. Я считаю, что определенные предпосылки для этого сегодня в Америке есть (...) И я считаю, что это гораздо более вероятно, чем отмена коллегии избирателей, к сожалению», – добавил Познер.

Он отметил, что США – это «наивная страна, куда менее прошедшая через сложные исторические пертурбации», ею «легче управлять с точки зрения поворачивания людей туда или сюда, чем Россией или любой другой европейской страной».

