Познер сказал, что ждет США после выборов

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал, что может ожидать США после завершения выборов.

«Было совершенно очевидно, что будет отчаянная борьба, это было видно по всем выступлениям, когда Трамп требовал отмены права голосовать по почте, в частности и это тоже был показатель того, что он очень уверен в победе», – говорится в сообщении на его сайте.

Журналист отметил, что если президент США Дональд Трамп не признает итоги выборов, то ситуация может сложиться непредсказуемым образом.

«Может быть кровь, стрельба, может быть нечто похожее на гражданскую войну. Тут может быть все что угодно. Но это может быть, я не утверждаю, что так будет», – добавил Познер

«Эта страна настолько сейчас разделена, настолько она идеологически противостоит сама себе, что в случае победы Байдена могут быть всякого рода крайности, впрочем, и наоборот тоже. Сейчас очень опасная ситуация, Соединенные Штаты находятся в опасной ситуации», – добавил он.

Ранее Познер рассказал о массовых нарушениях на президентских выборах в США, а также о расколе американского общества на этом фоне.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».