Кипр закрыл Лимасол и Пафос на карантин Байден назначил главу аппарата сотрудников Белого дома Белый дом собрался ускорить возвращение военных США из-за рубежа 12 ноября 2020, 05:57 Текст: Антон Антонов

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена ускорить возвращение домой военных США, находящихся за рубежом, пишут СМИ. Источники Axios объясняют это тем, что старшим советником и.о. главы Пентагона стал отставной полковник Дуглас Макгрегор. Макгрегор – сторонник возвращения на родину американских солдат, которые сейчас находятся в Афганистане и Сирии, передает ТАСС. В понедельник президент США сообщил об отставке министра обороны страны Марка Эспера. Исполняющим обязанности он назначил директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Трамп заявлял, что войска США, которые находятся в Афганистане, «должны быть дома к Рождеству» (25 декабря).

