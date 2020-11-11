Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ

Участники Марша независимости, организованного в Варшаве националистическими объединениями, подожгли квартиру в доме, рядом с которым проходила колонна.

Инцидент произошел на улице 3 Мая, языки пламени были заметны на балконе квартиры на втором этаже. Двумя этажами выше на балконе висел радужный флаг ЛГБТ, а также баннер движения «Забастовка женщин», которые протестуют против ужесточения законодательства об абортах. При этом участники марша, проходя мимо здания, скандировали: «Пусть горит!», передает РИА «Новости».

Как заявил представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский, речь идет о поджоге. «Кто-то бросил пиротехнические материалы, скорее всего, файеры или петарды, возник пожар внутри квартиры. На место прибыли две пожарные машины. Огонь выглядел довольно угрожающе. К счастью, никто не пострадал», – сказал он.

Отмечается, что несколько сотрудников полиции получили ранения во время столкновений с участниками марша, правоохранители применили оружие. В главной комендатуре варшавской полиции сообщили, что несколько полицейских получили ранения. «Используются средства прямого принуждения, в том числе перцовый газ и в отдельных случаях гладкоствольное оружие», – сообщила полиция.

Также сообщается, что полиция применила слезоточивый газ в отношении участников марша. Так, вблизи Национального музея на Иерусалимских аллеях полиция после многочисленных предупреждений и призывов разойтись предприняла попытку заблокировать шествие. Полицейские со щитами перегородили дорогу манифестантам. Те в ответ начали бросать в полицейских различные предметы, в частности файеры. В ответ полицейские применили в отношении манифестантов слезоточивый газ.

Традиционный марш, организованный организациями националистов, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году. Сначала участники марша, организаторами которого традиционно являются деятели объединений националистического толка «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут файеры, скандируют лозунги «Слава национальной Польше», «Слава независимой Польше».

Кроме того, к манифестантам также присоединились участники регулярных протестов «Забастовка женщин», которые протестуют против ограничения прав на аборты.

В связи с проведением марша в центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. Как отметил пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак, полиция «обеспечивает безопасность граждан». «Наша задача сделать так, чтобы никто не пострадал», – заметил он и уточнил, что полиция будет устанавливать личности нарушителей порядка и привлекать их к ответственности, уже задержаны несколько человек, которые использовали пиротехнику.

Напомним, 31 октября в Варшаве прошли беспорядки на фоне протестов против ужесточения законодательства об абортах.