Названы сроки начала исследование вакцины от коронавируса на детях

Исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» на детях могут начаться в мае-июне следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Можно начинать исследования, начиная где-то с мая-июня», – сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что вся произведенная вакцина «Спутник V» выкуплена государством, в розницу она не поступает.

Ранее Гинцбург сообщил, что «Спутник V» может завершить пострегистрационные исследования в мае или июне 2021 года.

В среду стало известно, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.