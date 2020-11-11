Гинцбург оценил сроки завершения пострегистрационного исследования «Спутник V»

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может завершить пострегистрационные исследования в мае или июне 2021 года, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае – май-июнь», – цитирует Гинцбурга ТАСС.

Он добавил, что порядка 45-50 тыс. россиян из групп риска, включая медработников, уже привились вакциной «Спутник V». «Группы риска сейчас вакцинируются массово, именно врачи, работающие в «красной зоне». На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это люди, врачи из группы риска», – сказал директор центра Гамалеи.

«Сейчас, когда врачей и учителей вакцинируют – это по производственному принципу вакцинация. <...> А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, [то есть вакцинация будет] по месту жительства – этот момент должен наступить у нас в январе- феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 млн доз [вакцины]», – пояснил Гинцбург.

Также в центре сообщили, что вакцинация населения, вне зависимости от профессии, может начаться в январе-феврале следующего года. Там указали, что на эффективность вакцины могут влиять препараты, подавляющие иммунитет.

Ранее сообщалось, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составила 92%, согласно данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.