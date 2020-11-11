Ватикан признал американского кардинала укрывателем педофилов

Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов.

Маккаррик действительно покрывал священников-педофилов и сам был виновен в растлении малолетних — и об этом было известно еще до того, как он получил кардинальский сан, передает агентство Reuters со ссылкой на внутреннее расследование Ватикана.

Расследование по этому делу было начато еще в 2018 году. Были собраны показания у 90 свидетелей. В феврале 2019 года ватиканская Конгрегация доктрины веры (бывшая Святая инквизиция) сообщила, что 88-летний Теодор Маккэррик, которому пришлось покинуть Кардинальскую коллегию, был признан церковным судом виновным в педофилии.

В декабре 2019 года Папа Римский Франциск снял режим секретности с расследования дел о педофилии и насилии над несовершеннолетними. Глава Католической церкви также установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографии священниками.