Двигатель для многоразовой ракеты начали создавать в России

Конструкторское бюро химического машиностроения имени Исаева (входит в «Роскосмос») начало создание двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ», сообщили в пресс-службе предприятия.

«В соответствии с техническим заданием на базе АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков «Крыло-СВ», – передает РИА «Новости» ссообщение пресс-службы.

Головным исполнителем проекта выступает ЦНИИМАШ. Он же отвечает в целом за разработку ракеты.

В июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал, что работы по созданию новейшего двигателя на сжиженном природном газе и кислороде для возвращаемой ракеты-носителя «Крыло-СВ» начнутся осенью.

Напомним, 5 ноября руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов сообщил, что авиационный двигатель, с помощью которого первая российская крылатая многоразовая ракета «Крыло-СВ» будет возвращаться на аэродром после запуска, напечатают на 3D-принтере.