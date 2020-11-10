Трампа заподозрили в подготовке военной операции против Ирана

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп якобы может начать военную операцию против Ирана после увольнения главы Пентагона Марка Эспера, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Собеседники Daily Mail в минобороны США заявили, что Трамп якобы может «расчистить путь» для тайных или даже открытых операций против других стран, при этом Иран в этом списке значится на первом месте.

Издание напоминает, что уволенный ранее Эспер перечил Трампу по поводу убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года.

В понедельник президент США сообщил об отставке министра обороны страны Марка Эспера. Исполняющим обязанности он назначил директора Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.

NBC со ссылкой на источники сообщала, что шеф Пентагона подготовил прошение об отставке по собственному желанию. Как уточнялось, окончательное решение по данному вопросу должен принять глава американского государства Дональд Трамп.

Также в понедельник СМИ сообщили, что администрация Трампа в координации с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива якобы готовят большой пакет санкций против Ирана.