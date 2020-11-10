В Псковской области откроют 91 образовательный центр «Точка роста»

Власти Псковской области в рамках нацпроекта «Образование» в ближайшие три года намерены открыть на территории региона 91 образовательное общественное пространство «Точка роста». Это позволит повысить уровень образования детей в школах, сообщила пресс-служба администрации региона.

Центры «Точка роста» создаются в виде общественных пространств, оборудованных современными компьютерами, ноутбуками, VR-шлемами, 3D-оборудованием, квадрокоптерами. В таких центрах детей обучают по цифровому, техническому и гуманитарному профилю. Также в них проводятся занятия по математике, информатике, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. Имеются шахматная зона, медиазона и площадка коворкинга, передает ТАСС.

«Министерство просвещения России поддержало заявку Псковской области в рамках национального проекта «Образование». В 2021–2023 годах в школах Псковской области планируется открыть 91 «Точку роста». Это федеральная сеть центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, организованная в рамках проекта «Современная школа». Они призваны обеспечить высокий уровень образования, дать равные возможности для обучения детей независимо от места проживания», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в Псковской области действует 49 «Точек роста», с их помощью ребята получают дополнительное образование по большинству школьных дисциплин. «В ближайшие два года в регионе откроется еще два специализированных IT-клубa. Кроме того, в 2021–2023 годах в Псковской области появится дополнительно 95 центров цифрового образования. За этот же период новым учебным оборудованием планируется оснастить более 21 тыс. мест в системе дополнительного образования школьников. Согласно подтвержденной заявке, три коррекционные школы для детей с ограниченными возможностями здоровья за два года получат уникальное оборудование для мастерских», – говорится в сообщении.

Нацпроект «Образование» был инициирован президентом Владимиром Путиным, он охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Ранее сообщалось, что в сельских школах Ульяновской области создадут 42 «Точки роста» до конца 2020 года.