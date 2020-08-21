В поселках Ульяновской области создадут 42 новых «Точки роста»

В сельских школах Ульяновской области создадут 42 «Точки роста» до конца 2020 года, заявил региональный министр просвещения и воспитания Наталья Семенова.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (а с 2020 года и в малых городах) без образования юридического лица в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Основная цель – обновление и модернизация материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области.

«В прошлом году при реализации этого проекта мы в регионе создали 29 «Точек роста», в этом году – 42, и до 2024 года их в регионе будет 200», – цитирует министра ТАСС.

Министр уточнила, что до конца августа в учреждения уже поступит 100% оборудования. «Это квадрокоптеры, виртуальные шлемы, 3D-принтеры, современная компьютерная техника <...> Раньше 3D-принтеры были только в вузовских лабораториях, теперь это все в арсенале школьных учителей и детей», – пояснила Семенова.

Она также добавила, что проект не реализуется в крупных городах. «Важно, чтобы дети в сельской местности имели равные возможности к доступу к современному оборудованию, к новым программам. Нам важно стереть границу между подготовкой и обучением детей на территории сельской местности и в городе», – отметила министр.

Нацпроект «Образование» был инициирован президентом Владимиром Путиным, он охватит период с 2019-го по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.