Названы первые лауреаты театральной премии «Золотая маска»

Первыми лауреатами театральной премии «Золотая маска» стали создатели спектаклей в жанре оперетта/мюзикл.

Церемония награждения в 2020 году из-за пандемии впервые проводится в онлайн-формате, передает РИА «Новости».

Лучшим спектаклем в жанре оперетта/мюзикл из четырех номинированных стал «Винил» пермского Театра-Театра. Лучшим режиссером в этом жанре назван Алексей Франдетти за спектакль «Стиляги» в московском Театре Наций.

Лучшим дирижером признали Татьяну Виноградову («Винил»).

Премию «Золотая маска» за лучший спектакль в номинации «Балет» получила «Артефакт-сюита» Большого театра.

На премию в данной номинации претендовали 12 спектаклей. Из десяти претендентов на победу в номинации «Современный танец» лучшей признана работа «Лилит» кировского танцевального проекта «Солянка».

Премию за лучшую женскую роль в категории «Балет/современный танец» получила Полина Булдакова («Баядерка», Пермский театр оперы и балета), за лучшую мужскую роль – Артем Овчаренко («Зимняя сказка», ГАБТ).

Лауреатом премии в номинации «Работа балетмейстера/хореографа» стал Вячеслав Самодуров за спектакль «Приказ короля» в Екатеринбургском государственном театре оперы и балета.

В номинации «Лучшая работа дирижера» победу одержал Антон Гришанин («Зимняя сказка», Большой театр).

Премию «Золотая маска» за лучший оперный спектакль получили «Три сестры» екатеринбургского театра Урал Опера Балет.

На премию в номинации «Лучший спектакль в опере» было 12 претендентов, победителем стали екатеринбургские «Три сестры». Обладателем «Золотой маски» также стал режиссер этого спектакля Кристофер Олден.

Лучшим дирижером оперном спектакля назван Айнарс Рубикис («Русалка», Большой театр).

В категории «Лучшая роль в опере» было более 20 номинантов, обладателями премии стали артисты Музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Дарья Терехова и Антон Росицкий за роли в спектакле «Влюбленный дьявол».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для театров в период пандемии коронавирусной инфекции.