Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался на 92-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«После тяжелой болезни в возрасте 91 года ушел из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Борисович Москвин. Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию», – передает ТАСС сообщение федерации.

Тем временем супруга тренера Тамара Москвина сообщила, что прощания с ним не будет.

«Прощания не будет, к сожалению. Останки в связи с определенными обстоятельствами нам отдадут только в конце недели», – сказала Москвина.

Также Москвина, которая находится в Казани на этапе Кубка России, сообщила, что в среду вернется в Санкт- Петербург.

Москвин начал тренерскую работу сразу после окончания спортивной карьеры. Он выступал в паре с Майей Беленькой и трижды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1954). Москвин тренировал таких спортсменов, как Игорь Бобрин (чемпион Европы), Людмила Белоусова и Олег Протопопов (двукратные олимпийские чемпионы в парном катании), Тамара Москвина и Алексей Мишин (призеры чемпионатов мира и Европы в парном катании, а ныне – известные тренеры), Марина Ельцова и Андрей Бушков (чемпионы мира в парном катании), Лариса Селезнева и Олег Макаров (бронзовые призеры Олимпийских игр).

Как отмечается в сообщении на сайте ФФККР, Москвин до последнего времени продолжал заниматься тренерской работой, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, вместе с супругой Тамарой Москвиной занимался с учениками ее группы.