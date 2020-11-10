Алиев извинился за сбитый российский вертолет над Арменией Путин анонсировал принятие заявления о Второй мировой войне Кремль анонсировал военные совещания Путина по вопросам ядерной триады 10 ноября 2020, 12:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин во вторник в Сочи начнет серию военных совещаний, первое будет посвящено вопросам ядерной триады, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК. Вопросы военного строительства», – передает РИА «Новости» слова Пескова. «Это будет уже пятнадцатая серия подобных совещаний, вы знаете, они традиционно в Сочи проходят, тоже Путин выступит на этом совещании... Сегодня первое совещание, оно будет посвящено вопросам развития ядерной триады, собственно, самый надежный и незаменимый инструмент глобального сдерживания и обеспечения стратегического баланса», –– добавил он.

