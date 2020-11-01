Украинский боксер Усик победил британца Чисору

Боксер из Украины Александр Усик победил британского спортсмена Дерека Чисору в тяжелой весовой категории в поединке, который прошел в Лондоне.

Бой состоялся 31 октября на стадионе «Уэмбли», Усик победил по решению судей: 117-112, 115-113, 115-113. Это 18-я победа украинского боксера в профессиональном ринге, 13 из них было одержано нокаутом, передает РИА «Новости».

Чисора проиграл в 10-й раз, за ним числятся 32 победы.

Усик сохранил статус претендента на бой за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик были внесены в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».