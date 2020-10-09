Пассажир остановил автобус после смерти водителя в Приморье

В Приморье пассажир остановил переполненный автобус после внезапной смерти водителя, сообщило региональное управление МВД.

Водитель автобуса, отъехав от остановки в городе Находке, почувствовал себя плохо и упал на пол. Позже выяснилось, что водитель скончался, сообщается на сайте ведомства.

«Очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство», – отмечает полиция.

Глава отдела МВД по Находке полковник Вадим Трущенко встретимся с Бернюковым и поблагодарил его за смелость, вручив благодарственное письмо.

Сам пассажир рассказал, что в автобусе находилось много людей, около 40 человек.

«Через пару минут после того как двинулся автобус, я увидел, что водитель начал наклоняться вправо и упал на пол. Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его», – сказал Бернюков.

По словам мужчины, позже он осознал, что предотвратил трагедию, поскольку все произошло на повороте дороги и автобус мог съехать в кювет.

Ранее ДТП с участием детей произошло в Челябинской области, где женщина сбила на автомобиле троих детей, которые катались по деревне на скутере.