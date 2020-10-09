ЦБ отозвал лицензию у банка «Майский»

Центробанк с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Майский» (Кабардино-Балкарская Республика).

«Банк России … отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью Банк «Майский», – говорится в сообщении на сайте Центробанка.

По данным ЦБ, банк «Майский» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Также банка «допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», отметили в ЦБ.

Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности для сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации.

«Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», – добавили в ЦБ.

В банк «Майский» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Майский» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 350 место в банковской системе России.