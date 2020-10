Российские ученые объяснили, за какое открытие присудили Нобелевскую премию по физике Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 7 октября 2020, 12:52

Фото: The Nobel Prize/Twitter

Текст: Алина Назарова

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне. Ученые стали лауреатами за разработку методов редактирования генома, говорится в сообщении Нобелевского комитета Каролинского института Стокгольма в Twitter. BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020 Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме. Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С. Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.

