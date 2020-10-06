Минтранс предложил запретить импорт в Россию украинских железнодорожных колес

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:11  |  vz.ru
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Из Британии бегут деньги и финансисты

Финансовое влияние столицы Великобритании стремительно уменьшается Алекс Макнотон/РИА Новости
Один из главных предметов гордости Великобритании – статус Лондона как ведущего финансового центра Европы, а то и мира – начинает давать трещину. Выход Великобритании из Евросоюза ускорил бегство финансовых компаний из британской юрисдикции. Отток финансовых активов из лондонского Сити уже исчисляется сотнями миллиардов фунтов стерлингов, а кадровые потери идут на тысячи рабочих мест. Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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«Новую эру» в отношениях Сербии и США откроет лесбиянка

Двадцать лет назад Брнабич и Вучич были бы лютыми врагами, но теперь их странный союз логичен Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Главой правительства Сербии, то есть наиболее полномочным лицом в сербской власти, будет переназначена Ана Брнабич – открытая лесбиянка с обширными связями в Госдепе и семье Рокфеллеров. Ранее она уже объявила о «новой эре» в отношениях Белграда и Вашингтона. Что все это значит и как к этому относиться? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Суррогатное материнство – зло, но выборочная законность – зло еще худшее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Минтранс предложил запретить импорт в Россию украинских железнодорожных колес

    6 октября 2020, 09:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минтранс выступил с инициативой о запрете импорта на территорию России железнодорожных колес украинского производства, сообщил источник на вагоноремонтном рынке.

    «Минтранс, несмотря на действие антидемпинговой пошлины на украинские колеса, предлагает полностью запретить их импорт на территорию РФ», – сообщил источник ТАСС.

    Источник добавил, что на данный момент цена железнодорожного колеса закрепилась на уровне 55 тыс. рублей, что примерно в два раза превышает цену на колеса, которая действовала до начала дефицита на рынке. Он уточнил, что инициатива Минтранса пока находится на стадии обсуждения.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно анализировала рынок железнодорожных колес в России.


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