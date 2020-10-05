Белоруссия впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути

«Белорусская калийная компания» (БКК) впервые поставила продукцию в Китай по Северному морскому пути, сообщила в понедельник пресс-служба БКК.

«5 октября из порта Клайпеда в Китай впервые прибыли по Северному морскому пути, через воды Северного Ледовитого океана и затем через Берингов пролив, два судна с белорусским хлористым калием», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом отмечается, что срок доставки груза сократился в полтора раза по сравнению с традиционным маршрутом, существенно уменьшились и расходы на фрахт.

«Этот смелый проект подчеркивает стремление БКК к постоянному повышению качества сервиса, но кроме того вносит значительный вклад в развитие глобальной стратегической инициативы «Один пояс, один путь», – добавили в компании.

Ранее сообщалось, что выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.