Путин пообещал не отменять конкурсы для учителей

Взгляд
5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:40  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Путин пообещал не отменять конкурсы для учителей

    5 октября 2020, 19:36

    Текст: Ксения Панькова

    Президент России Владимир Путин отметил, что конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего» перенесут на более поздний срок, но не отменят, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Путин в День учителя провел встречу с учителями и студентами педагогических вузов в формате видеоконференции.

    Студент пятого курса института филологии «Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Никита Лошкарев задал вопрос о перспективах молодых учителей, а также о возможной отмене проведения профессиональных конкурсов.

    «Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам с вопросом. Скажите, пожалуйста, какие перспективны есть у молодых педагогов, которые только начинают свою преподавательскую деятельность? В каких мероприятиях они могут участвовать? И не отменят ли конкурсы «Учитель года» и «Учитель будущего»?» – обратился к Путину Лошкарев.

    «Что касается конкурсов «Учитель года», «Учитель будущего», я уже сказал, выступая в начале, мы, конечно, не будем ничего отменять. Мы вынуждены просто перенести эти мероприятия на более поздний срок, но они, конечно, состоятся», – сказал президент.

    Ранее под председательством заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой прошло заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». На заседании было принято решение перенести финал конкурса с октября текущего года на первый квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург.

    Первый всероссийский профессиональный конкурс учительских команд – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.

    Всего на участие в конкурсе «Учитель будущего» поступило более 39 тыс. заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1 тыс. 269 учителей – им предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам. По итогам восьми полуфиналов определены 306 финалистов конкурса (102 команды) из 44 регионов страны.

    Для финалистов конкурса «Учитель будущего» подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства под руководством известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Кроме того, финалисты, а также полуфиналисты войдут в состав сообщества «учителей будущего», члены которого смогут поучаствовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».

    Кроме того, на заседании был поддержан запуск отдельного студенческого трека. Принять в нем участие смогут студенты, обучающиеся на третьем курсе и выше. Планируется, что студенческий трек будет включать в себя четыре этапа: онлайн-регистрацию на портале конкурса, дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал конкурса. В ходе дистанционного этапа будет оцениваться не только функциональная грамотность студентов на основе таких международных методик, как TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS и ICCS, но и знания истории и культуры России, русского языка, географии, права и других важнейших дисциплин.

    Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и дает учителям возможности для повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Конкурс включает дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

    Интерес к первому сезону конкурса оказался очень высок – на первом этапе на конкурс было подано более 39 тыс. заявок, по условиям их могли подать все школьные учителя страны вне зависимости от возраста, стажа и предметной специализации. Право на участие получала команда из трех педагогов одной школы.

    Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».

    По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» стали слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды», которая запущена 28 сентября 2020 года.

    Финалисты будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа будет проходить после проведения финала в Мастерской управления «Сенеж». Ведущие лекторы и практики педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных практиках преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть – развитию управленческих навыков учителей.

    Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» создана по инициативе Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет президент.

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», проект «Время карьеры», конкурс «Большая перемена», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».


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