Житель Чебоксар избил гаечным ключом министра здравоохранения Чувашии

Житель Чебоксар, страдающий психическим заболеванием, задержан за нападение с гаечным ключом на министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, чиновник получил ссадины, сообщает региональный СК.

По версии следствия, днем 3 октября 23-летний житель Чебоксар, недовольный одним из принятых Степановым решений, дождался, когда тот выйдет из здания Дома правительства республики, напал на него и нанес не менее трех ударов гаечным ключом. Министр защищался, выставив блок рукой, у него кровоподтеки и ссадины предплечья. Мужчина был задержан на месте происшествия. Степанову оказана медицинская помощь, в госпитализации он не нуждается. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает РИА «Новости».

«По предварительным данным следствия, лицо, напавшее на министра здравоохранения, страдает психическим заболеванием. В настоящее время проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального СУСК, подозреваемый помещен в медучреждение.