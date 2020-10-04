Пассажиры жестко севшего в Якутии вертолета Ми-2 эвакуированы

Пассажиры и пилот вертолета Ми-2 обнаружены и эвакуированы в Среднеколымском районе Якутии, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

«Для поиска и эвакуации пассажиров и пилота было задействовано воздушное судно Ми-8МТВ «Полярных авиалиний». <…> Примерно в 60 километрах [от Среднеколымска] в лесном массиве визуально были обнаружены семь человек – шесть пассажиров и пилот. Экипаж произвел посадку и эвакуировал их. Пострадавших нет», – приводит сообщение авиакомпании ТАСС.

Ранее в воскресенье поступила информация, что принадлежащий частному лицу вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска. Для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа направлен вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии».

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