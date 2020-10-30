«Рособоронэкспорт» продал за год оружия на 10 млрд долларов

«Рособоронэкспорт» (РОЭ) за последний год продал оружия на сумму более 10 млрд долларов и заключил контракты на 9,17 миллиарда, сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) на основании данных, согласованных с «Рособоронкэспортом».

«С октября 2019 года по октябрь 2020 года подписано внешнеторговых контрактов на общую сумму 9,17 миллиарда долларов, за год получены валютные средства в объеме более 10 миллиардов долларов. При этом значительно сократился (более чем на 40%) объем задолженности инозаказчиков, возникший из-за введенных в отношении «Рособоронэкспорт» санкций», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

В нем подчеркивается, что в условиях санкций и пандемии, на фоне обострившейся конкуренции на мировом рынке и появления на новых заметных игроков «Рособоронэкспорт» сохранил портфель заказов на уровне около 50 миллиардов долларов.

Это обеспечивает загрузку более 700 российских предприятий ОПК на три года вперед, указано в релизе.

Отмечая успехи компании, директор ЦАСТ Руслан Пухов вручил премию имени Огаркова генеральному директору «Рособоронэкспорта» Александру Михееву.

Напомним, 23 августа Михеев заявил, что российские специалисты «Рособоронэкспорта» вернулись в ряд стран для передачи иностранным заказчикам военной техники и вооружения.