В Крыму ответили на предложение Волкера сделать невозможным использование полуострова

Инициативу бывшего американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера сделать невозможным использование Россией Крыма не получится реализовать, уверен крымский депутат Юрий Гемпель.

Волкер предложил сделать невозможным использование российской стороной инфраструктуры Крыма, в том числе порта Севастополя. По его словам, для этого нужно всем странам принять и исполнять санкции Евросоюза.

«Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится. Волкер и компания уверовали в свою исключительность диктовать свою политическую волю остальному миру, но они глубоко ошибаются. Их время ушло. Россия окрепла и считаться им с этим придется», – заявил РИА «Новости» Гемпель.

Киеву нужно подумать о том, к чему его подталкивает Запад, и какой может быть зеркальный ответ России.

«Киеву пора признать, что Крым вернулся и фактически, и юридически навсегда обратно в состав России. Пора забыть язык ультиматума и перейти к разумному диалогу в интересах двух стран без безбашенных посредников из-за океана», – заключил парламентарий.

Ранее несколько украинских политиков подписали обращение к США с требованием ужесточить санкции против России из-за Крыма.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.