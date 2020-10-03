В Крыму ответили на предложение Волкера сделать невозможным использование полуострова

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3 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:43  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Немцы забыли о благодарности Москве за свое воссоединение

Даже спустя 30 лет многие пожилые восточные немцы испытывают ностальгию по ГДР Lionel Cironneau/AP/ТАСС
Германия празднует 30-летие одной из главных вех в своей истории – слияние ГДР и ФРГ. Для многих пожилых восточных немцев это грустный праздник, поскольку там до сих пор жива «остальгия» по временам социализма с его бесплатной медициной и образованием. При этом ни старые, ни молодые почему-то не хотят видеть аналогий между включением ГДР в состав ФРГ в 1990-м и воссоединением Крыма с Россией в 2014-м. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    В Крыму ответили на предложение Волкера сделать невозможным использование полуострова

    3 октября 2020, 18:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Инициативу бывшего американского спецпредставителя по Украине Курта Волкера сделать невозможным использование Россией Крыма не получится реализовать, уверен крымский депутат Юрий Гемпель.

    Волкер предложил сделать невозможным использование российской стороной инфраструктуры Крыма, в том числе порта Севастополя. По его словам, для этого нужно всем странам принять и исполнять санкции Евросоюза.

    «Все это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится. Волкер и компания уверовали в свою исключительность диктовать свою политическую волю остальному миру, но они глубоко ошибаются. Их время ушло. Россия окрепла и считаться им с этим придется», – заявил РИА «Новости» Гемпель.

    Киеву нужно подумать о том, к чему его подталкивает Запад, и какой может быть зеркальный ответ России.

    «Киеву пора признать, что Крым вернулся и фактически, и юридически навсегда обратно в состав России. Пора забыть язык ультиматума и перейти к разумному диалогу в интересах двух стран без безбашенных посредников из-за океана», – заключил парламентарий.

    Ранее несколько украинских политиков подписали обращение к США с требованием ужесточить санкции против России из-за Крыма.

    Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


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