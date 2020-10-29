США призвали внешние силы воздержаться от вмешательства в карабахский конфликт

Соединенные Штаты призывают внешние стороны воздерживаться от вмешательства в карабахский конфликт и поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Сегодня в ходе звонка с премьер-министром Армении Николом Пашиняном я повторил, что Азербайджан и Армения должны выполнить свои обязательства по перемирию. Народы обеих стран понесли тяжелые потери, причем народ Армении, которая столкнулась с военными наступательными операциями, теперь принимает на себя основную тяжесть потерь», – говорится в заявлении О'Брайена, передает РИА «Новости».

Советник президента Дональда Трампа заявил, что Баку и Ереван должны выполнять свои обязательства по режиму прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«У этого конфликта нет военного решения. Мы призываем все внешние стороны воздерживаться от вмешательства и присоединиться к Соединенным Штатам в их стремлении вернуться к переговорам при содействии сопредседателей Минской группы [ОБСЕ]», – передает ТАСС его слова.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта, при этом бои в Карабахе продолжаются. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия.