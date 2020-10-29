Эксперт: Государственные предприятия Владимирской области могут уйти за бесценок

Многие государственные стратегические предприятия Владимирской области могут уйти за бесценок. Поэтому региональный парламент принял законопроект, который ограничит возможности областной администрации при приватизации, заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Владимирской области Григорий Белов. Так он прокомментировал решение губернатора о продаже важных государственных активов.

«Воспользовавшись установкой федерального центра о том, чтобы до 2025 года превратить все ГУПы в акционерные общества, наш губернатор Владимир Сипягин попытался ускоренно раздать госимущество. В частности, под приватизацию подпадает «Владимирское карьероуправление». Учитывая строительство трассы М 12, которая входит в огромный проект «Нового шелкового пути», эта приватизация приобретает особое значение. Карьероуправление добывает щебень, который понадобится для строительства этой трассы, ведущей из Европы в Китай», – рассказал член комиссии Общественной палаты Владимирской области по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Григорий Белов.

«Кроме того, под приватизацию попало «Дорожно-строительное управление № 3», которое содержит практически все дороги области. Это «Владимиртеплогаз», обеспечивающий регион теплом. Это ГУП «Комбинат «Тепличный», снабжающий область овощами в зимнее время. Это стратегически важные предприятия. На них работают сотни человек, а если считать вместе с семьями, то вопрос затрагивает интересы тысяч. Что будет с этими предприятиями, с их сотрудниками после приватизации, нам не до конца понятно. Кроме того, преобразование ГУПов в акционерные общества не означает, что не должно оставаться контрольных пакетов государства», – заявил член ОП.

«Мы считаем, что, по крайней мере, сейчас не надо выставлять ГУПы на торги. Сейчас, когда продолжается ковидокризис, когда серьезные инвесторы не готовы вкладывать большие деньги, эти активы могут уйти просто за бесценок. Как бывало в 90-е годы, когда предприятия, которые потенциально стоили миллиарды долларов, сбывали за копейки. Мы опасаемся повторения такой практики», – отметил член ОП.

«Вопрос мы рассматривали на заседании нашей палаты в понедельник и выразили глубокую озабоченность тем, в какой спешке готовится приватизация. По итогам заседания Общественной палаты мы обратились к губернатору и к Заксобранию. Суть нашей просьбы: прежде чем резать, надо семь раз отмерить. Надо сделать процедуру приватизации более прозрачной, чтобы она контролировалась как депутатами, так и общественностью», – сказал Белов.

«И теперь, когда в ЗакСе принят соответствующий законопроект, мы видим, что депутаты к нам прислушались. Чего нельзя сказать о губернаторе. Вчера губернатор все равно подписал распоряжение о плане приватизации. То есть Владимир Сипягин пытается проскочить с планом приватизации – в спешке, до вступления закона в силу. Очевидно, стремление губернатора пойти на конфронтацию с депутатами и общественностью. Значит, депутатам надо идти до конца. Распоряжение губернатора о приватизации должно быть обжаловано в суде. Мы понимаем, что, скорее всего, губернатор наложит вето на законопроект ЗакСа. Значит, надо предстоит преодолеть это вето», – надеется Белов.

Как сообщил в четверг ФедералПресс, ЗакСобрание Владимирской области приняло проект закона, по которому план приватизации на ближайшие три года отныне будет утверждаться только самими депутатами. Проект ограничит возможности администрации области при приватизации стратегических предприятий. Теперь предприятия, которые планируется продать, ограничат в совершении крупных сделок. Кроме этого, им запретят сокращать сотрудников, брать кредиты, выступать учредителями, выпускать ценные бумаги, а сами программы приватизации будут обсуждать публично.