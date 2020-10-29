Белоруссия обвинила Литву в попытке дискредитировать БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии расценивает ноту протеста Литвы по БелАЭС как неудачную попытку дискредитировать данный проект в глазах европейского сообщества, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович.

«Литовская сторона неоднократно предпринимала шаги с тем, чтобы проект строительства БелАЭС не состоялся. При этом в ход идут различные инструменты давления – от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках», – цитирует РИА «Новости» Козлович.

По ее словам, Литва не приводит ни одного обоснованного аргумента в подтверждение небезопасности станции, а озвучивает только голословные заявления, «главная цель которых – формирование негативного отношения к проекту БелАЭС».

Также она добавила, что белорусская сторона неоднократно направляла информацию о ходе строительства станции литовской стороне и приглашала на площадку АЭС.

«Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами для того, чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало. Конструктивный диалог не состоялся вследствие отсутствия обратной связи. Литва выбрала тактику необоснованных претензий и обвинений», – заявила Козлович.

Она добавила, что это в очередной раз подтверждает «политический подтекст» действий литовской стороны.

В начале октября первый энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности и запустили цепную реакцию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.