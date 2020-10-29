США пригрозили Турции санкциями за покупку у России С-400 Российский турист умер в Турции из-за коронавируса 29 октября 2020, 11:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Турист из России умер в Анталье на юге Турции вследствие заражения коронавирусом нового типа, сообщил представитель генерального консульства России в Анталье. «Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего», – сообщил источник ТАСС. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин перечислил основные особенности туристических поездок россиян в Египет и Турцию в период пандемии коронавируса.

