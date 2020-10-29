«Голубую Луну» можно будет увидеть 31 октября

«Голубая Луна», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния, появится на небосводе 31 октября, редкое явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах России, сообщает Примгидромет.

Впервые с 1944 года второе полнолуние выпадает на день, когда во многих странах празднуют Хэллоуин, информируют синоптики.

«Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах – Луна взойдет над горизонтом в 0.49 (17.49 мск) по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября. Вопреки названию, в этот день Луна не будет светиться голубым или синим. Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке «Once in a Blue Moon» – «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда... На русский язык выражение можно перевести поговоркой «после дождичка в четверг», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что первое полнолуние месяца можно было увидеть 1 октября. Его обычно называют «урожайной» Луной, потому что при ее свете фермеры, работающие по лунному календарю, собирают урожай.

«Полнолуние, следующее за урожайным, «охотничья» Луна. В прошлом ее свет использовали для охоты на добычу и подготовки к зиме. Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическом эффектом. Это происходит из-за того, что частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли... во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо», – говорится в сообщении.

Редкое явление с красивым названием обычно происходит раз в два-три года, информируют синоптики. Следующее время «голубой Луны» в октябре выпадает на 2039, 2058, 2077 и 2096 годы.

Напомним, в марте 2018 года над Землей также поднялась голубая Луна.