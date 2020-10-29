Еще два региона Испании объявили о закрытии границ из-за пандемии

Власти испанских автономных сообществ Кастилия-и-Леон и Кастилия-Ла-Манча решили ввести ограничения на въезд и выезд из регионов из-за пандемии коронавируса, сообщило Europa Press news agency.

Как сообщается, «закрытие» автономных сообществ Кастилия-и-Леон и Кастилия-Ла-Манча продлится до 9 ноября, передает ТАСС.

В понедельник о закрытии границ из-за пандемии коронавируса объявили Страна Басков и автономное сообщество Астурия. Ранее границы закрыли власти Наварры и Риохи, а также Арагона.

В воскресенье власти Испании объявили о введении в стране режима повышенной готовности и комендантского часа на фоне роста заболеваемости коронавирусом.