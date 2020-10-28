Greenpeace не нашла аномалий в Кроноцком заливе Камчатки

Во время четырехдневной экспедиции до камчатской бухты Ольга специалисты обнаружили преимущественно живые донные сообщества: актинии, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, морских ежей, раков-отшельники, букцинум, многощетинковыых червей, морских звезд, кукумарию.

Экспедиция проходила на севере от Петропавловска-Камчатского и была нужна, чтобы оценить состояния бентоса Кроноцкого залива, в том числе акватории Кроноцкого биосферного заповедника – объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». В экспедиции приняли участие сотрудники заповедника, специалисты КамчатНИРО и сотрудники Greenpeace.

Детально обследовано дно в бухте Моржовой, где обнаружили живых крабов, актиний, раков-отшельников и другие донные организмы, при этом мертвых особей не наблюдалось, говорится в сообщении на сайте Greenpeace.

Эксперты отобрали пробы воды, грунта, отсняли фото и видео под водой с помощью дрона Greenpeace на мысе Налычева, острове Крашенниникова, мысах Шипунский, Бараний, Памятник, Кроноцком лимане. Пробы воды, грунта, фито- и зоопланктона переданы в КамчатНИРО для проведения исследований. Пробы придонной воды, грунта, переданы для исследований в кризисный центр при институте ИВиС ДВО РАН.

По визуальным исследованиям, предварительно можно говорить о том, что в Кроноцком заливе преимущественно наблюдается живой бентос, а в Авачинском – угнетенный или мертвый. Специалисты делают вывод, что граница распространения массовой гибели донных сообществ проходит по мысу Шипунский – границе этих заливов.

«Необходимо продолжать исследования состояния донных сообществ и оценку последствий экологического бедствия? Различные состояния бентоса в Кроноцком и Авачинском заливах могут говорить о том, что явление локально и привязано именно к Авачинскому заливу. Стоит обратить внимание на процессы, которые происходили в этой части акватории Камчатки, в том числе застойные явления, повышение температуры воды и другие аномалии, а также возможные источники поступления загрязняющих веществ, которые в совокупности могли вызвать как прямое токсическое отравление донных организмов, так и спровоцировать косвенное, вызвав цветение микроводорослей. Сейчас имеющихся данных недостаточно, чтобы сделать однозначный вывод о причинах произошедшего. Лаборатории продолжают делать анализы проб и образцов биоматериалов, о результатах которых мы незамедлительно сообщим, когда они будут готовы», – сказал руководитель экспедиции Greenpeace на Камчатку Василий Яблоков.

Ранеев РАН сообщили, что причиной загрязнения воды и гибели морских животных в Авачинском заливе на Камчатке стал природный фактор – цветение водорослей, выделявших токсины, при этом морские млекопитающие не пострадали.