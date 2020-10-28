Космонавт уточнил источник утечки воздуха на МКС

Утечка воздуха из российского модуля «Звезда» на Международной космической станции идет через криволинейную царапину, трещиной ее назвать нельзя, сказал возвратившийся со станции российский космонавт Анатолий Иванишин.

«То, что мы видим, представляет из себя, я бы это описал, как царапина. Я не склонен оперировать словом трещина, потому что мы не видим вглубь структуры металла. И эта царапина имеет длину несколько сантиметров, порядка 2-3 сантиметра», – передает РИА «Новости» слова Иванишина.

«Она криволинейная и не направлена ни по одной из строительных осей», – добавил Иванишин.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.

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