Российская Urals обогнала Brent в цене

Премия в цене российской нефти Urals в Европе к эталону топлива марки Brent достигла максимума с июля на фоне снижения предложения, сообщает Argus.

Стоимость российской экспортной нефти Urals на северо-западе Европы (cif Роттердам) держалась на 0,55 доллара за баррель дороже Brent. В Средиземноморье (cif Аугуста) премия выросла на 0,60 доллара за баррель, до 0,75 доллара за баррель к Североморскому датированному, передает ТАСС.

Напомним, в июне был установлен рекорд премии нефти российской марки Urals к цене североморской Brent. Премия достигла рекорда за всю историю наблюдений с 1990 года.