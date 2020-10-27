Евро опустился ниже 90 рублей Рубль вырос к доллару 27 октября 2020, 10:17 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08%, до 76,32 руб., курс евро вырос на 0,07%, до 90,31 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.11 курс доллара находился на уровне 76,3825 руб. (+0%), евро рос до 90,3325 руб. (+0,1%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

