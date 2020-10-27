Возле резиденции главы аппарата Белого дома произошел инцидент со стрельбой

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз был вынужден перенести интервью для телепередачи из-за выстрелов возле своего дома в городе Александрия, штат Вирджиния, сообщили СМИ.

Как передает газета Hill, в понедельник помощник Медоуза Бен Уильямсон сообщил, что возле резиденции главы аппарата Белого дома произошел некий «инцидент с нарушением безопасности», из-за чего телевизионные интервью Медоуза переносятся на более позднюю дату.

Позднее сам Медоуз пояснил, что недалеко от его квартиры в Александрии были произведены выстрелы.

«Сегодня рано утром возле моей квартиры в Вирджинии произошел инцидент, который не был связан со мной, но при котором были произведены выстрелы, и поэтому мне пришлось укрываться на месте», – передает РИА «Новости» слова Медоуза.

В понедельник утром Медоуз должен был появиться на утреннем ТВ-шоу «Доброе утро, Америка». По словам его помощника, теперь он даст интервью позднее на этой неделе.

Напомним, в августе Секретная служба США открыла огонь по вооруженному подозреваемому у Белого дома, где в этот момент находился президент США Дональд Трамп.