Британский спецназ взял штурмом танкер в Ла-Манше

Подразделение Королевского военно-морского спецназа Великобритании штурмовало нефтяной танкер в проливе Ла-Манш для задержания семерых безбилетных пассажиров, которые, по предварительным данным, пытались захватить судно.

Операция прошла в воскресенье вечером на борту зарегистрированного в Либерии корабля Nave Andromeda, управляемого греческой компанией. Судно 6 октября вышло из нигерийского города Лагос и должно было 25 октября прибыть в британский Саутгемптон, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, семь безбилетных пассажиров стали проявлять агрессию, после чего экипаж подал сигнал бедствия. Судно встало на якорь в проливе Ла-Манш, недалеко от острова Уайт.

Министерство обороны Великобритании сообщило в Twitter, что Вооруженные силы установили контроль над кораблем, и семь человек были задержаны. Экипаж корабля не пострадал.

По информации The Telegraph, операция по обезвреживанию злоумышленников продлилась девять минут. По словам представителя острова Уайт в британском парламенте Боба Сили, «этот случай, вероятно, будет расценен как противостояние морскому терроризму».

Ранее в Гвинейском заливе пираты атаковали танкер PTI Nile, зарегистрированный в Гонконге.