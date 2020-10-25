Глава Минэкономразвития не исключил корректировку прогноза по динамике ВВП в 2021 году

Правительство России вернется к обсуждению прогноза социально-экономического развития и, возможно, по итогам года скорректирует оценку по динамике ВВП России в 2021 году, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на телеканале «Россия 1».

«Оценка падения в 5% – это наша оценка майская, но с тех пор в общем ситуация формируется лучше. Это не значит, что ситуация отменная, все безоблачно, есть масса тревожных факторов, к обсуждению прогноза мы вернемся, по итогам года соответственно посмотрим и произведем какую-то, может быть, корректировку, дооценку 21-го года», – передает ТАСС его слова.

Решетников также добавил, что сейчас прогнозов много, и «у каждого своя правда, это не значит, кто-то прав, кто-то не прав».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что официальный прогноз по падению российской экономики в этом году излишне оптимистичный по причине осеннего обострения ситуации из-за COVID. По его прогнозу, российский ВВП упадет в этом году в интервале от 4,2% до 4,8%. Кудрин предполагает, что и в 2021 году темпы восстановительного роста экономики будут значительно скромнее.