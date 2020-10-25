Умер глава Samsung

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи ушел из жизни в воскресенье в Сеуле в возрасте 78 лет, передает агентство Ренхап.

Ли Гон Хи скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле. Он родился в 1942 году и стал вторым председателем Samsung в 1987 после своего отца и основателя группы Ли Бкн Чхоля, передает РИА «Новости».

В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ и восстановление, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну и вице-президенту дочерней компании группы, Samsung Electronics, Ли Чжэ Ёну, который считается преемником.

Южнокорейская прокуратура также подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.

Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.