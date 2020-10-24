В США спрогнозировали трудности при оценке долгосрочных эффектов новых вакцин

Американские специалисты могут столкнуться с трудностями при оценке долгосрочного влияния на организм разрабатываемых в стране вакцин от коронавируса и других препаратов, поскольку администрация президента Дональда Трампа упразднила профильное управление, сообщает New York Times.

Речь идет о созданном в 1987 году управлении по программам вакцинирования, которое входило в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США. Оно собирало и обрабатывало информацию о том, какое влияние уже сертифицированная вакцина может оказывать на долгосрочной основе на здоровье граждан, передает ТАСС.

В 2019 году глава Минздрава США Алекс Азар уведомил Сенат Конгресса США о том, что в существовании данного управления больше нет необходимости, при этом в ведомстве не разъяснили, почему было принято такое решение.

В материале статьи приводится мнение руководившего указанным управлением в 2007-2012 годах Дэниела Сэлмона. Он выразил уверенность в том, что в стране неминуемо возникнут сложности с тем, чтобы оценить какой эффект будут оказывать в перспективе вакцины от коронавируса, которые сейчас быстро разрабатывают в США. «Мы даже не знаем, кто за это отвечает», – отметил Сэлмон.

Тем временем американский регулятор принял решение о возобновлении испытаний вакцины от коронавируса фармкомпании AstraZeneca в США. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) несколько недель исследовало два случая возникновения у добровольцев возможного побочного эффекта. В результате FDA не нашло доказательств того, что вакцина была причиной его появления, но и не исключило этого полностью.