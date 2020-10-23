Онлайн-урок географии в честь открытия Антарктиды собрал 8 млн зрителей

Международный кинопроект «Свидание с Россией» провел онлайн-урок географии в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым при поддержке Бессмертного полка России, Российского союза ветеранов, Русского географического общества и Россотрудничества.

Трансляцию провел «Океан ТВ», к ней присоединились более 8 млн зрителей в 40 странах мира. В уроке приняли участие члены морских и исторических клубов, школьники и студенты, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

У зрителей была уникальная возможность задать свои вопросы исследователям Антарктиды, узнать, чем занимаются современные полярники. В ответе на основной вопрос, который стал темой урока: «Кто открыл Антарктиду?», участники онлайн-встречи сошлись, что первооткрывателями были Беллинсгаузен и Лазарев, а все попытки переписать историю обречены на провал. Помочь сохранению исторической памяти по мнению участников онлайн-урока должна установка в Кейптауне, ЮАР памятной доски в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

«Весь мир знает о том, кто открыл Америку. Памятники, памятные знаки Христофору Колумбу установлены во всем мире. Но память о великих русских первооткрывателях Антарктиды Фаддее Беллинсгаузене и Михаиле Лазареве не так известна», – сказал руководитель проекта «Свидание с Россией» путешественник, общественный деятель Александр Ильин. – Установка памятной доски в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллинсгаузеном-Лазаревым станет значимым напоминанием об этом великом географическом открытии шестого материка Земли».

«Мне кажется, что история как была, как она прошла, как она существует в нашем сознании, изменить уже ничего нельзя. Как наши открыли Антарктиду, так наши и подняли Знамя Победы над Рейхстагом. Я думаю, что деятельность РГО, просто неравнодушных людей и деятельность «Бессмертного полка России» очень схожи, все мы призваны сохранить эту память, – отметил в своем выступлении руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Артем Хуторской. – И мне кажется, на наших плечах колоссальная ответственность не только за ее сохранение, но и, чтобы эти знания были переданы нашим детям и внукам, чтоб ни у кого не возникло желания переписать наши достижения, забыть заслуги наших путешественников».

Рассказал Артем Хуторской и о том, что на Антарктиде в течение двух лет люди выходили в шествие «Бессмертного полка», несмотря на лютый мороз. Знамена Победы и «Бессмертного полка России» были на борту кругосветного путешествия в честь 200-летия открытия Антарктиды на барках «Крузенштерн», «Паллада» и «Седов». Большая часть команды – курсанты Росрыболовства. Они получили уникальные навыки управления парусником и пребывания в открытом море. Кроме этого, ребята постоянно участвовали в патриотических мероприятиях, в том числе во флешмобе «Бессмертного полка России» «Я знаменосец Победы» – в формате видеороликов молодые люди рассказали о своих героических прадедах.

Участники урока географии узнали много нового о «белом материке», также увидели фрагменты документальных фильмов «Меридианы истории. Памяти первых», «Русская Антарктида. История в продолжении», «Полюс относительной недоступности», «Арктика-Антарктика. Остановка по требованию».