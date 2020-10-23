Несколько американских городов подали в суд на администрацию Трампа

Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа, которая признала их городами, руководство которых допускает анархию, насилие и уничтожение имущества, сообщает телеканал CNN.

Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Как сообщил глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, власти трех городов обратились в судебные органы сейчас, потому что администрация Трампа приняла «конкретные шаги» и начала включать определение, касающееся анархии, в заявки на получение правительственных субсидий.

В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств.

«Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться», – передает РИА «Новости» слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.

Напомним, в сентябре Трамп собирался лишить федерального финансирования такие города, как Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют «анархии, насилию и разрушениям».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

На этом фоне Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

23 июля президент США объявил о резком увеличении сотрудников федеральных правоохранительных органов в американских городах для борьбы с разгулом преступности. Однако губернатор штата Нью-Йорк убедил Трампа не вводить в город федеральные силы.

Также стало известно о решении Белого дома направить федеральные силы в Сиэтл, который, по словам Трампа, 11 июня оказался захвачен «внутренними террористами».