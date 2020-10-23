Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 76,77 руб., курс евро прибавил 0,02%, до 90,56 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара находился на отметке 76,76 руб. (+0,23%), а курс евро – на 90,61 руб. (+0,1%).