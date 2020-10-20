Помпео назвал Россию одним из главных «возмутителей спокойствия» в Сети

Россия является одним из крупнейших возмутителей спокойствия в киберпространстве, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Комментируя обвинения минюста и ФБР против шести «российских хакеров», Помпео заявил, что «эта кибердеятельность показывает полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью». Он считает, что Москва только изображает «поборника стабильности в киберпространстве». По его мнению, Россия – один из «крупнейших возмутителей спокойствия в глобальном интернете». Помпео призвал Москву «положить конец этому безответственному поведению», передает РИА «Новости».

Госсекретарь США призвал все государства, которые «заинтересованы в большей стабильности в киберпространстве, присоединиться к США с тем, чтобы обвиненные сегодня лица предстали перед правосудием», передает ТАСС.

Напомним, источник в российском МИДе заявил, что обвинения Вашингтона в причастности «российских хакеров» к различным атакам бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию. В понедельник минюст США предъявил обвинения в хакерстве шести россиянам, якобы причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ. Замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов указывал, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире, об этом говорит имеющаяся статистика.