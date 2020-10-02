Россияне проверили свои знания в области экологии

Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 16:21  |  vz.ru
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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

Франция сообщила о переброске сирийских исламистов через Турцию в Карабах Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...

Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Россияне проверили свои знания в области экологии

    2 октября 2020, 15:05

    Текст: Елизавета Булкина

    Жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды, ответив на вопросы теста в рамках всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк».

    Акция прошла при поддержке Минприроды и госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны – «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы».

    Вопросы теста зачитывали, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян», – отметил Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. Министр также пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками Минприроды.

    Написал диктант и заместитель министра – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко. «Теперь уже всем понятно, что призывы заботиться о благополучии окружающей среды – это не просто громкие лозунги, от которых можно отмахнуться, а единственный способ сохранить планету живо», – сказал он. Также глава Рослесхоза напомнил о реализации федерального проекта «Сохранение лесов» и об акциях «Сохраним лес» и «Сад памяти», направленных на пополнение «зеленого пояса России».

    Шаройкина призналась, что не смогла ответить на один вопрос тестирования, а позже дала подсказку участникам.  Как глава Комиссии по экологии и окружающей среде ОП РФ она также отметила, что Общественная палата выступает за внесение в национальный проект «Экология» федерального проекта по непрерывному экологическому образованию. А «ЭкоТолк» – это уже большой шаг на пути к созданию системы экологического просвещения.

    Важность акции подчеркнул и Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс». Спикер от Госкорпорации «Росатом» – оператора национального проекта «Экология» – Андрей Лебедев акцентировал внимание на важности осознанного производства и потребления, внедрения самых передовых технологий.

    «В России такие задачи решаются благодаря национальному проекту «Экология». Мы считаем, что эту работу невозможно провести без развития таких образовательных программ как акция «ЭкоТолк», направленных на повышение уровня экологической ответственности жителей страны», – отметил Лебедев.

    Николай Дроздов как профессор МГУ и телеведущий с юмором комментировал варианты ответов, которые зачитывал. И выразил надежду, что каждый из участников «получит пятерку».

    На вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия в «Аптекарском огороде». В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах, включая профильные факультеты крупнейших российских вузов и школ, – всего порядка 60. Трансляция мероприятия проходила в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тестировании со смартфонов, отвечая на вопросы на специальной платформе. За первый час число участников превысило более 5,5 тыс. человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Остальные смогут подтянуть свои знания к следующему тестированию, говорят организаторы. Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

    Мероприятие 2020 года было реализовано в рамках Недели экологического образования и просвещения, организованной Международным научно-образовательным Консорциумом «Кадры для зеленой экономики» в период с 25 сентября по 2 октября.

    Инициаторы и организаторы Всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк» - Благотворительный фонд Федора Конюхова «Зеленая планета», Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» и Международный научно-образовательный Консорциум «Кадры для зеленой экономики» в партнерстве с Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» (РХТУ им. Д.И. Менделеева, УдГУ, ИРНИТУ, ВятГУ, Курганский филиал РАНХиГС, СГТУ им. Ю.А. Гагарина)  при поддержке Минприроды России, Движения ЭКА, «Федерального  экологического оператора», Российской академии наук.


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